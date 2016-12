Nederlands kampioen Hippiade endurance

Op vrijdag 26 augustus jl. vond de Hippiade endurance plaats te Ermelo. Georgette Zeijen mocht hier met het paard D-Prodigy deelnemen aan de klasse 3 over 102 km. De start was ´s ochtend om 6.45u en de wedstrijd verliep soepel en volgens plan. Na een spannende strijd wist Georgette 3 km voor de finish weg te rijden bij de nummer 2 en zo als eerste over de finish te komen. Hiermee schreef ze de titel op haar naam en is ze Nederlands kampioen! Ze reed met D-Prodigy, die in het bezit is van de fam. Heldens uit Meijel, een gemiddelde snelheid van 14,2 km/u.