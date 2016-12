Wijnfeesten Peel & Maas

Op zondag 25 september houden Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof en Zorgwijngaard Vinea Cura tijdens de Nationale wijnweek samen Open dag. Een unieke samenwerking die u niet mag missen waarbij verbinden centraal staat! Zorg en welzijn, sport en recreatie met het agrarisch streekproduct wijn.

Peel & Maas is inmiddels hard op weg de wijnstreek van Noord- en Midden-Limburg te worden, met de wijngaard van KapèlkesHof aan de Roomweg 85 in Grashoek en de Zorgwijngaard Vinea Cura aan de Marisstraat 13A in Beringe.

Tijdens het wijnfeest aanstaande zondag presenteert Kapèlkeshof alle facetten van haar bedrijf, waarbij uiteraard de nadruk op wijn ligt. “Bij Kapèlkeshof doen we alles zelf, het hele proces in de wijngaard, de vinificatie tot en met de wijn in de fles.” Bent u benieuwd naar onze prijswinnende wijnen? Nu heeft u de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen en het proces achter de wijn te volgen. De hele dag door worden rondleidingen door de wijngaard en de wijnmakerij verzorgd en krijgt u een voorproefje van de nieuwe oogst of drinkt u onze met zilver en brons bekroonde wijn op het terras. De ‘Graaskneuzers’ en zangers Brigit zorgen voor de muzikale omlijsting.

“Tijdens deze open dag willen we, naast onze wijnen, ook het streekproduct promoten en dan in de breedste zin van het woord.” Het wordt een gezellige dag, waarbij een glas wijn en een hapje of gerecht uit de streek niet mogen ontbreken!

Zorgwijngaard Vinea Cura is een wijnbouwbedrijf met als nevenactiviteit horeca, recreatie en toerisme, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle dagbesteding vinden. Vinea Cura presenteert tijdens het wijnfeest voor het 2e jaar op rij haar wijn!

”Met de eerste oogst in 2014 konden we een wijn maken die bij de Keuring der Lage Landen een WIN Keurmerkzegel behaalde. De tweede oogst in 2015 leverde nog betere resultaten; een Keurmerkzegel en een Zilveren medaille.

We zijn natuurlijk met ons hele team erg trots op deze mooie resultaten! Wij nodigen U graag uit om onze prijswinnaars zelf te komen keuren.”

Tijdens de open dag is er ook een expositie van de schilderwerken van een tweetal kunstenaressen uit de gemeente Peel en Maas. Marlies Steijn uit Kessel en Ans Houben uit Grashoek zijn aanwezig met een aantal van hun werken. Ze maken beiden gebruik van verschillende technieken bij het vervaardigen van hun kunst.

U bent van harte welkom om onze zorgwijngaard te bezoeken en kennis te nemen van de sfeer en ambiance waar zorg en gastvrijheid elkaar ontmoeten.

De Open Dag is leuk voor iedereen, Bourgondiërs, wijnliefhebbers en de liefhebber van sport en natuur. U kunt middels een leuke wandelroute van de ene naar de andere wijngaard wandelen. De route is te verkrijgen bij Kapelkeshof en bij Vinea Cura

Kom kijken, proeven en beleven op zondag 25 september 2016 van 11.00-18.00 uur. U bent van harte welkom!