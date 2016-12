Wat is uw landschapsdroom?

De stichting IKL en de gemeente willen Peel en Maas (nog) mooier maken. Mogelijk zijn er gebieden die een impuls nodig hebben, schreeuwt een locatie om verbetering of moet een thema uitgewerkt worden. Welke gebieden vragen om een verbetering, welke wensen heeft u als bewoner? Misschien wel een kleurrijke plukweide? Een herinneringsbos? Een verwaarloosde plek in het groen? Iets voor kinderen?

We gaan samen op zoek naar kansen en mogelijkheden. Wij nodigen u uit om uw landschapsdromen naar voren te brengen om de gemeente Peel en Maas te verfraaien.

Voor de workshop hebben we een unieke locatie uitgezocht: Zorgboerderij Dubbroek. Daar zullen we na een korte kennismaking en inspiratieronde, ideeën ophalen en met elkaar vertalen naar een concreet plan.

Ook gaan we kijken welke rol u kunt innemen in dit proces. Wij vragen dan ook aan u een actieve bijdrage.

De workshop “Landschapsdromen Peel en Maas” vindt plaats op:

maandagavond 5 september,

aanvang 19.30 uur. Tot ongeveer 22.00u

Locatie: Zorgboerderij Dubbroek

Dubbroek 12 5993 PN Maasbree

Kent u familie, vrienden of bekenden die ook graag meedenken over natuur en landschap in Peel en Maas? Stuur deze uitnodiging a.u.b. aan hen door, iedereen is van harte welkom.

In verband met de voorbereiding van deze workshop is deelname uitsluitend mogelijk na aanmelding via emailadres a.vervoordeldonk@ikl-limburg.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Kom, denk, schets en werk mee aan een mooier en groener Peel en Maas

U komt toch ook!