Teckelrennen te Ospeldijk – zondag 11 september 2016

Zondagmiddag 11 september 2016 organiseert de Nederlandse Teckel Club het jaarlijkse teckelrennen; een evenement voor jong en oud. Traditiegetrouw vindt dit plaats bij Hondenschool ’t Peelhofke, Meijelsedijk 119 in Ospeldijk. Deelname is gratis voor zowel teckel als baasje. Het teckelrennen start om 13.45 uur.

Alle teckels zijn welkom om te strijden voor de snelste tijd. De deelnemende teckels worden ingedeeld in verschillende klassen (puppy’s, volwassenen of veteranen). Het is de bedoeling dat de teckels (onder aanmoediging van hun baasjes en fans) zo snel mogelijk naar de overkant van het veld racen en hiermee de snelste tijd in hun klasse neerzetten. De drie winnaars van iedere klasse worden verwend met een mooi prijzenpakket. Ook alle overige deelnemers gaan niet met lege handen naar huis. Aan het einde van de middag wordt er afgesloten met een Grande Finale en wordt de winnaar ‘Teckelracen 2016’ uitgeroepen.

Wie kan er meedoen?

Iedereen in bezit van een teckel is van harte welkom om deel te nemen. Ben je (nog) geen lid van de Nederlandse Teckel Club? Geen probleem, kom kennismaken en doe mee! Ervaar hoe leuk het is om samen met vele andere teckelliefhebbers dit soort activiteiten te ondernemen.

Racen op 2 velden

Gezien de grote belangstelling van de afgelopen jaren worden de ‘races’ ook dit keer verspreid over 2 velden. Hierdoor wordt de wachttijd voor de deelnemers zo veel mogelijk beperkt.

Inschrijven

Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 13.00 uur op het terrein. Het teckelrennen start om circa 13.45 uur. Deelname is gratis en iedereen met een teckel mag meedoen.

Kom kijken en aanmoedigen!

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en de teckels flink aan te moedigen. Op het terrein is er de mogelijkheid iets te eten en te drinken (tegen betaling). Wij kijken uit naar een gezellige en vooral sportieve middag voor het hele gezin.