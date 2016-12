PSW bestaat 60 jaar!

PSW bestaat 60 jaar! Ter ere van dit jubileum trekt er een Reizende Expositie door Noord- en Midden-Limburg met kunstwerken van onze cliënten met een (verstandelijke) beperking. Het thema is ‘Door de ogen van…’ waarmee onze cliënten laten zien hoe ze in het leven staan en de wereld om zich heen bekijken. Deze week strijken we neer in Peel en Maas.

Sinds 1955 biedt PSW zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding, werk, onderwijs en vrije tijd. Dat doen we vanuit de visie dat iedereen een volwaardige plaats in de samenleving verdient. Dat is niet ons doel, maar ons uitgangspunt.

Het 60-jarig jubileum vieren we met een Reizende Expositie door Midden- en Noord-Limburg. Dit om onze betrokkenheid met de regio en de lokale samenleving uit te dragen en ouders, verwanten, medewerkers, vrijwilligers, relaties en andere belangstellenden de gelegenheid te geven de expositie in de buurt te bezoeken. We hebben een prachtige selectie gemaakt van kleurrijke schilderijen van onze cliënten.