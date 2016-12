Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 2016 in Limburg

Kunst en Kitsch met bloemen

Op 6 en 7 oktober strijden zo’n 250 studenten en amateurs om de titel Nederlands Kampioen Bloemschikken in de Innovatoren op het voormalige Floriadeterrein in Venlo. Tijdens het aansluitende weekend kun je alle bloemwerken bewonderen en zijn er presentaties, demonstraties en workshops. Het kampioenschap heeft dit jaar als thema ‘Kunst en Kitsch’ en is een initiatief van tuinvereniging Groei & Bloei.

Beste van Nederland

Het NK Bloemschikken is verdeeld in twee categorieën en duurt twee dagen. Op donderdag 6 oktober strijden studententeams van groene designopleidingen tegen elkaar en op vrijdag 7 oktober zijn amateurs en semi-professionals aan de beurt. De deelnemers bereiden een eigen bloemwerk voor dat tijdens het kampioenschap gemaakt wordt. Op de wedstrijddag maken de deelnemers tevens een verrassingsopdracht. Een vakjury beoordeelt de bloemarrangementen op creativiteit, techniek, compositie en thematische invulling.

Bloemenweekend

Op 8 en 9 oktober kun je alle bloemwerken bewonderen en genieten van diverse presentaties en demonstraties van onder meer (bloem)stylisten Max van de Sluis, Peter van der Sluis en Romeo Sommers. Je kunt ook kennis maken met Ikebana (Japanse bloemsierkunst) en deelnemen aan aanschuifworkshops. Na afloop mag je het zelfgemaakte bloemwerk mee naar huis nemen. Bij diverse kramen kunt je onder meer boeken, gereedschappen en andere benodigdheden voor bloemschikken kopen. Tijdens de openingstijden van de tentoonstelling is er tevens de unieke kans om met de lift naar de 16everdieping te gaan, voor een spectaculair uitzicht over het park en de omgeving.

Openingstijden: zaterdag 8 oktober van 10.00-18.00 uur en zondag 9 oktober van 10.00-17.00 uur.

Locatie: Innovatoren. Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo.

Toegang: € 10,- (€ 7,50 voor Groei & Bloei-leden). Kinderen tot 12 jaar gratis. Kaartverkoop aan de kassa.

Parkeren: gratis. Vervoer met pendelbus van parkeerterrein naar ingang tentoonstelling kost € 1,-.

Meer info over het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken vind je op www.groei.nl.