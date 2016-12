Kasteel de Keverberg organiseert iedere eerste zondag van de maand Den Soeten Inval

Kasteel de Keverberg organiseert iedere eerste zondag van de maand Den Soeten Inval. Artiesten van alle soorten muziek laten hier hun repertoire horen en bezoekers kunnen luisteren onder het genot van een kopje koffie en stuk vlaai in de huiselijke sfeer van de Binnenplaats!

Op zondag 2 oktober vindt de volgende editie van Den Soeten Inval plaats in Kasteel de Keverberg, met diverse optredens van lokaal talent!

Het programma bestaat o.a. uit muziek van Jerôme Lenders (gitaar), Ton Janssen (gitaar), John Timmermans (saxofoon) en Mart Knippenberg (zang/gitaar). Daarna treedt Mannewerk op, deze groep staat garant voor sfeervolle muziek met de nodige humor. Als derde treden Alice & The Lord of Comfort op, een jeugdige band uit Koningslust die zich laat inspireren door muziek van onder andere; Mumford and Sons en Arctic Monkeys! Deze artiesten vullen het programma dat start om 11.00 uur en eindigt om 13.00.

Per editie is er plek voor zo’n 100 gasten. De entree bedraagt €3,50 en daarmee hebben gasten tevens toegang tot het volledige Kasteel De Keverberg. Kaarten zijn vooralsnog enkel op de zondag zelf verkrijgbaar bij de balie van De Keverberg in Kessel. Voor de agenda van de rest van het jaar kunt u terecht op www.kasteeldekeverberg.nl

Voor de wijnliefhebbers onder ons organiseert Kasteel de Keverberg op zaterdag 5 november een wijnproeverij in de Casello. Vinoloog Jac Hendricks zal u meenemen in de wereld van de wijnen en u laten genieten van bijzondere wijnen met bijpassende hapjes. Aanvang van de avond is om 20:00 uur en de avond wordt rond 23:00 afgesloten. Een mooie en complete avond uit voor slechts €20.00 p.p.!! Bent u geïnteresseerd? Wacht dan niet langer en meld u aan via info@kasteeldekeverberg.nl