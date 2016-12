Invite Jobs opent deuren van nieuw kantoor in Panningen

Invite Jobs opent in september het zesde kantoor in Panningen. De locatie Panningen past binnen de geplande groei-strategie van Invite Jobs.

Naast de vestigingen in Venlo, Blerick, Tegelen, Reuver en Venray, vinden de oprichters en broers Jules en Roel Faassen het de hoogste tijd om een nieuwe vestiging aan dit netwerk toe te voegen.

“Waarom Panningen? Omdat deze locatie goed aansluit op ons huidige kantorennetwerk. We hebben al veel klanten en relaties in Panningen, maar om ze nu en in de toekomst goed te blijven bedienen willen we ook in die regio fysiek aanwezig zijn. Dichtbij klant en werkzoekende.”

Uitbreiding van de regio

Kelly Schoeren, medewerker van kantoor Panningen noemt het nieuwe kantoor ‘’een aanwinst” voor Invite Jobs. “We merken dat de vraag naar personeel op de huidige locaties toeneemt. Door ons te vestigen in een nieuwe regio die qua afstand goed te overbruggen is met de huidige locaties, kunnen wij de gehele regio Noord-Limburg blijven voorzien van goede kandidaten.

Kelly legt uit dat de kantoren heel nauw met elkaar samenwerken. “Vacatures worden meteen uitgezet op alle kantoren, zodat altijd de beste persoon uit de regio op de juiste vacature wordt geplaatst.

De strategie

Invite Jobs is nu al ruim zes jaar een prominente speler in de uitzendbranche en onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak, jarenlange ervaring, korte lijnen en een team van gemotiveerde medewerkers. Bovendien beperkt de organisatie zich niet alleen tot uitzenden van personeel tot en met HBO+ niveau, ook werving en selectie en payrolling zijn erkende diensten die Invite Jobs levert.

Naast de groei van nieuwe kantoren, zal Invite Jobs zich ook volledig gaan richten op E-business / social media. Maar voor nu de uitdaging om het nieuwe kantoor in Panningen tot een succes te brengen.

Het nieuwe kantoor in Panningen is gevestigd op adres: Industrieterrein 40, 5981 NK Panningen Telnummer: 077- 3870777 E-mail: info@invitejobs.nl Meer informatie vindt u op www.invitejobs.nl