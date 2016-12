Informatieavonden over afscheid bij De Fabriek

Er is een toenemende behoefte om op een unieke, eigen wijze afscheid te nemen. Het is een ingewikkeld proces is wat ook nog eens in een kort tijdsbestek geregeld moet worden. De Fabriek Maasbree organiseert samen met Consendo een drietal gratis informatieavonden voor mensen die rondlopen met lastige, onbeantwoorde vragen over het moment dat zij er zelf niet meer zijn. De informatieavonden zijn op 27 september, 25 oktober en 29 november bij De Fabriek Maasbree aan de Venloseweg.

Op dinsdag 27 september 2016 vindt de eerste informatieavond plaats. Het programma start om 19:30 uur

en zal tot ongeveer 21:30 uur duren. Deze avond worden de volgende vragen behandeld:

• Wie regelt mijn zaken als ik dement word, een hersenbloeding of ongeluk krijg?

• Een levenstestament: wat regel ik daarmee? En wie geef ik het vertrouwen?

• Eigen bijdrage zorg: hoe bescherm ik mijn vermogen?

• Hoe zorg ik dat ik mijn administratie overzichtelijk en geordend is en blijft?

Op 25 oktober en 29 november 2016 vinden de informatieavonden plaats, waar onderwerpen als erfenissen, schenkingen en testamenten of regelingen na overlijden worden besproken. Het is belangrijk om nu al stil te staan bij later, want dat is ook zorgen voor elkaar. De informatieavonden zijn gratis toegankelijk. Aanmelden kan via Consendo: Tel: 077 3031070 of mail naar info@consendo.nl

Inloop rouwverwerking

De Fabriek in Maasbree organiseert tevens een maandelijkse inloop genaamd ‘Opwaarts’, voor iedereen

die met rouwverwerking te maken heeft. U kunt hier in een veilige omgeving met elkaar praten en samen ervaringen delen. Deze avonden vinden plaats op donderdagavond 15 september, 13 oktober, 3 november

en 15 december, allen van 19:00 uur tot 21:00 uur. Aanmelden kan bij Francien Jaspers via francienjaspers@xs4all.nl, tel. 06-13650145 of bij Margriet Scholte via margriet.scholte53@gmail.com,

tel. 06-51821598.

Meer info op www.defabriekmaasbree.nl