Er vallen muzikale klappen in Panningen

De districten Venlo-Venray & Weert van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen vieren 50-jarig jubileum.

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) behartigt al meer dan 50 jaar de belangen van de ruim 200 aangesloten drumbands, pijperkorpsen, klaroen-, jachthoorn- en trompetterkorpsen, drumfanfares, showkorpsen en majorettegroepen in Limburg. Op Zondag 25 September a.s. vindt in het kader van het 50-jarig jubileum een muziekmanifestatie plaats in Panningen met podium- en showoptredens en een een muziekoptocht waar zo’n 15 muziekkorpsen aan deelnemen.

Dit 50-jarig jubileum van de beide LBT districten moet een onvergetelijk muziekfestijn worden. De beide LBT districten willen met deze jubileummanifestatie de aangesloten verenigingen in het zonnetje zetten en ruim 5.000 bezoekers laten proeven van de rijke muziekcultuur die Limburg te bieden heeft.

Op zondag 25 september gaat het jubileumprogramma om 11.00 uur van start met optredens op de Markt en Raadhuisplein. Om 13:30 uur vindt er een street-parade met defilé op de markt te Panningen. Tijdens de optocht kunnen toeschouwers genieten van de diversiteit aan muziekverenigingen. Ongeveer 15 trompetterkorpsen, jachthoornkorpsen, fluiterkorpsen, drumbands, drumfanfares en klaroenkorpsen zullen deelnemen aan de optocht. De optocht wordt een waar muziekspektakel, dat in Limburg ongekend is.

Na de optocht worden de showoptredens vervolgd op de markt en de podiumoptredens op het raadhuisplein.

Meer informatie over het 50-jarig jubileum van de LBT, de activiteiten die in het kader hiervan worden georganiseerd, een overzicht van de deelnemende korpsen en het uitgebreide programma, is te vinden op www.l-b-t.nl.