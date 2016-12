DRINGEND BUITENPLAATSEN GEZOCHT VOOR SCHUWE KATTEN

De Dierenbescherming is in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg dringend op zoek naar opvangplekken voor katten die niet geschikt zijn om in een gezin te wonen. Regelmatig zitten er in de opvangcentra van de Dierenbescherming schuwe katten. Dit zijn vaak dieren die buiten geboren zijn of lange tijd ergens rondgezworven hebben.

Geschikte plekken zijn bijvoorbeeld op een boerderij, camping of bij maneges. Ook voor mensen die buiten wonen en een schuur of loods hebben die men muisvrij wil houden, zijn deze katten erg geschikt, zegt de Dierenbescherming.

De katten hebben niet veel nodig; naast hun vrijheid, hebben ze genoeg aan een plek om te schuilen en te slapen. Ook moeten ze bijgevoerd worden. Sommige van deze dieren hebben in de toekomst zelfs nog wel kans om iets tammer te worden, maar zullen ook dan nooit echte huiskatten worden. Volgens de Dierenbescherming geldt voor veel van deze katten dat ze altijd vrij schuw zullen blijven.

De boerderijkatten zijn allemaal gevaccineerd en gechipt. Ook zijn ze gecastreerd of gesteriliseerd. Mensen die een geschikte buitenplaats voor een buitenkat hebben kunnen contact opnemen met het regiokantoor van de Dierenbescherming Zuid:

E-mail: regiozuid@dierenbescherming.nl, tel. 088-8113500