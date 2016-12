CV de Kemphazen organiseert rommelmarkt

Zondag 2 oktober organiseert CV de Kemphazen de jaarlijkse rommelmarkt. Van 10.30 tot 14.00 uur zal het Gemeenschapshuis ’t Erf (Kapelaan Nausstraat 5 in Egchel) vol staan met mooie en bruikbare spullen. De entree bedraagt €2,- voor personen van 12 jaar en ouder. Voor dit bedrag krijgt u misschien wel toegang tot eeuwige rijkdom. Bent u diegene die als eerste die verloren schets van Rembrandt vindt? Of ziet u als eerste de pen waarmee Messi zijn contract bij Barcelona mee tekende? Dan is de buit voor u wellicht binnen. Mocht u gewoon op zoek zijn naar een hanglamp, Commodore 64, het missende exemplaar uit die boeketreeks uit 1976 of een prachtige asbak zorg dan dat u op tijd bent, want op is op!

Tot ziens op 2 oktober!