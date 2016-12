5 Supertips voor een fijne nazomer!

Nu de zomervakantie ten einde is lijkt het al snel weer herfst te worden. Maar niks is minder waar. Vaak zijn september en oktober nog heerlijke maanden om er op uit te trekken. En het is heerlijk nazomeren in gemeente Peel en Maas met deze 5 tips :

1 Wandelen

Een van de meest populaire wandelgebieden in Peel en Maas zijn de Heldense bossen. Vanaf camping de Heldense Bossen is het gemakkelijk om de knooppuntenroute op te pikken. Aan de hand van de knooppunten kan een route op maat samengesteld worden. De knooppuntenkaarten zijn onder andere bij de VVV’s in Panningen, Baarlo en Kessel te koop.

2 Zonsondergang op de golfbaan

Genieten van de lange avond kan goed op de golfbaan. Bij Kapelkeshof in Grashoek of op de Golfbaan van Golfclub de Berckt kunnen zowel geoefende als ongeoefende golfers terecht. Spelen kan tot zonsondergang!

3 Open monumentendag

Op 10 en 11 september staat heel Nederland weer in het teken van de monumenten. Tijdens het weekend van de Open Monumentendag kan de kapel van de Paters Lazaristen in Panningen bezocht worden. Dat is onderdeel van het klooster aan de Kerkstraat 8. Op beide dagen, tussen 14.00 en 18.00 uur, worden gratis rondleidingen verzorgd en de expositie van schilder Piet Heuvelmans is te bezichtigen.

4 Genieten van Limburgse wijn

Het is weer tijd om de druiven te oogsten in Peel en Maas. Het wijngilde Peel en Maas organiseert daarom op 18 september een leuke en interessante dag ‘Kom in de wijngaard’. Op verschillende plekken kunnen de wijngaarden bezocht worden en bij Potdé in Panningen wordt uitleg over de druiventeelt en de wijnmakerij gegeven. En dat goede wijn niet alleen uit bijvoorbeeld Frankrijk of Argentinië komt bewijzen ook Kapelkeshof in Grashoek en De Belaeving in Ecghel. Beide bedrijven produceren met passie hun eigen wijnen. Ze zijn op locatie te proeven en natuurlijk te koop.

5 Evenementen

Van 10 t/m 14 september viert Baarlo kermis. De Parkfeesten in Helden volgen vlak daarna, van 16 t/m 18 september. Zondag is een echte familiedag en de entree is dan gratis!

