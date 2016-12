12, 13, 14 EN 15 SEPTEMBER OPEN LESSEN BIJ ME ON STAGE!

Nog niet bekend met Me On Stage of twijfel je nog? Kom naar de open lessen om te kijken of Me On Stage iets voor jou is.

Om voor iedereen een helder beeld te scheppen hoe we te werk gaan bij Me On Stage is het natuurlijk het leukste om gewoon een les mee te doen! Daarom hebben we 12, 13, 14 en 15 september GRATIS open lessen voor iedereen!

Maandag 12 september van 16.00-18.00 in Valkenswaard, locatie: de Graver Dinsdag 13 september van 16.00-18.00 in Hapert, locatie: den Tref Woensdag 14 september van 15.30-17.30 in Bergeijk, locatie: de Kattendans Donderdag 15 september van 16.00-18.00 in Eersel, locatie: de Muzenval

Bij Me On Stage werken wij niet met audities, iederéén mag meedoen! Het belangrijkste is dat je het leuk vindt!

Benieuwd of Me On Stage iets voor jou is? We maken graag kennis met je bij de open les! Voor meer informatie of vragen kunt u altijd kijken op www.meonstage.nl of contact opnemen via info@meonstage.nl